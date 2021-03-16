Пришел ненавистный враг, оккупировал нашу землю, изгнал людей, разрушил исторические памятники, разрушил, осквернил и варварски. Пусть все международные организации приедут и посмотрят.

Пусть силы, которые защищают и поддерживают армян, всегда поддерживают их, приедут и посмотрят, что здесь сделали армяне. Освобожденные земли являются свидетелями зверств армян. Даже в мировой истории таких злодеяний, наверное, никогда не было.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения дворца Панахали-хана в Шуше, разрушенного армянами.



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