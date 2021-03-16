Президент Ильхам Алиев проинформировал о реставрационных работах, которые будут проводиться в Шуше.
Об этом глава государства сообщил во время визита в Шушу.
Президент Ильхам Алиев проинформировал о реставрационных работах, которые будут проводиться в Шуше.
Об этом глава государства сообщил во время визита в Шушу.
Дата: 2021/03/16 23:48
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Об этом Ильхам Алиев заявил в городе Шуша
В январе-феврале по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 5 млн 800,5 тыс. тонн нефти.
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