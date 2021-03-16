В феврале 2021 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 741 тысячу баррелей, что означает выполнение страной своих обязательств перед ОПЕК+, говорится в сообщении министерство энергетики.

Из общей добычи за февраль 593000 баррелей приходится на сырую нефть и 148000 баррелей — на конденсат, уточнили в Минэнерго.

Напомним, на 13-м и 14-м заседаниях министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность о продлении действующих квот на суточную добычу нефти в феврале, марте и апреле 2021 года.

Согласно решениям, обязательства Азербайджана на этот период останутся на уровне 123 тысяч баррелей, как и в январе.

Суточная добыча сырой нефти сохранится на уровне 595000 баррелей.

Ежедневное сокращение добычи нефти странами ОПЕК плюс достигнет 6,9 миллионов баррелей в апреле.

Minval.az