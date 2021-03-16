Дорогие сестры и братья! Сегодня — в день «Торпаг чершенбеси» мы вновь посетили наш родной город Шуша. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Пусть Всевышний бережет вас и ваших родных!

С глубоким уважением и любовью, Ваша MEHRİBAN».

Об этом написала Мехрибан Алиева в соцсети «Инстаграм», сопроводив свои мысли соответствующими кадрами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Minval.az