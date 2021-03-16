Спустя 29 лет в Шуше зажгли праздничный костер.
Представляем вам данные кадры:
Спустя 29 лет в Шуше зажгли праздничный костер.
Представляем вам данные кадры:
Дата: 2021/03/16 22:10
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Об этом говорится в сообщении министерство энергетики страны
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