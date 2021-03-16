Пользователи соцсетей распространили новые кадры с участием арестованного Аты Абдуллаева.
Пользователи соцсетей распространили новые кадры с участием арестованного Аты Абдуллаева.
Дата: 2021/03/16 21:41
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане за январь-февраль текущего года составила 504,6 млн манатов.
Была почтена память героических сынов Родины, павших шехидами за независимость и территориальную целостность страны
Была почтена память героических сынов Родины, павших шехидами за независимость и территориальную целостность страны
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