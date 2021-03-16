Общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане за январь-февраль текущего года составила 504,6 млн манатов.

Как сообщает Госкомстат, этот показатель на 17,9% меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

За отчетный период произведено 148,9 тыс. тонн автомобильного бензина, 356,3 тыс. тонн дизельного топлива, 5,2 тыс. тонн смазочных масел, 23,3 тыс. тонн нефтяного битума.

Производство автобензина сократилось на 35,3%, смазочных масел — на 1,9%, нефтяного битума — на 22,8%, дизельного топлива — на 4,2%.

За два месяца текущего года в стране произведено 76,3 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 65,3 тыс. тонн керосина, 4,1 тыс. тонн мазута, 41,8 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии выросло на 73%, нефтяного кокса — на 5,8%, керосина сократилось на 34,8%, мазута — на 79,4%.

Minval.az