«Должен также сказать, что уже тогда, когда Гадрут находился у нас, руководство Армении, официальные лица, а также некоторые иностранные журналисты, лившие воду на мельницу Армении, заявляли, что Гадрут находится в руках армян. До сих пор не могу понять, почему руководство Армении обманывало свой народ. Мы точно знали, что Гадрут у нас. Мы знали, что армянская армия здесь полностью уничтожена, а оставшиеся в живых армянские военнослужащие трусливо бежали отсюда и скрылись в горах. Гадрут полностью находился у нас. Однако некоторые иностранные журналисты утверждали, что Гадрут якобы находится в руках армян».

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении после поднятия государственного флага в поселке Гадрут сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«После освобождения Гадрута мы взяли направление на Шушу. Для успешного проведения шушинской операции важно было освободить именно Гадрут. Мы приблизились к Шуше вновь с направления, откуда враг нас не ждал. Пройдя через горы, ущелья, отвесные скалы, взобравшись на эти скалы, мы освободили Шушу от оккупантов. Поэтому гадрутская операция займет особое место в мировой военной науке.

В целом, наша 44-дневная славная война, наша Победа изучаются сегодня в ведущих высших военных училищах мира. И военные эксперты, специалисты, даже политики многих стран, говоря о нашей войне, отмечают, что это – война XXI века. Азербайджан одержал Победу в войне, изгнал врага с наших исконных территорий, восстановил историческую справедливость. Поселок Гадрут считался центром Гадрутского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. После упразднения Нагорно-Карабахской автономной области Мартунинский и Гадрутский районы бывшей области были объединены и создан Ходжавендский район. Этой территории было возвращено древнее историческое название – Ходжавенд. Во время войны более 50 процентов Мартунинского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и 100 процентов территории Гадрутского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области были освобождены от оккупантов. Некоторые, комментируя итоги войны, говорят, что Азербайджан освободил семь районов. Это не так. Мы освободили семь районов, город Шуша, поселок Суговушан, поселок Талыш, бывший Гадрутский район, значительную часть бывшего Мартунинского района и восстановили историческую справедливость. Таким образом, Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность, добился исторических успехов», — сказал глава государства (цитата по Report).

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