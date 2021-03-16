«Это – древний албанский храм, албанская церковь, она расположена в селе Хунерли. Армяне хотели арменизировать и эту церковь, сделали здесь надписи на армянском языке, но не смогли добиться этого. Если бы это была армянская церковь, неужели они оставили ее в таком состоянии? Она похожа на хлев, словно хлев, мусорная свалка. Это – наш древний исторический памятник, храм наших удинских братьев. Они приедут и сюда. Армяне осквернили албанский храм так же, как осквернили наши мечети. Но мы восстановим. Все эти надписи – фальшивые, они были сделаны впоследствии. Они создали для себя на наших древних землях сфальсифицированную историю. Но не смогли добиться этого, мы их разоблачили. Тот факт, что эта церковь – албанский храм — находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян. Если бы это была армянская церковь, то они бы ее отремонтировали. И после этого некоторые предъявляют нам претензии в том, что мы не следим за христианскими храмами. Именно армяне привели его в такое состояние».

Об этом 15 марта во время ознакомления с албанской церковью в селе Хунерли сказал находящийся в Физулинском и Ходжавендском районах президент Ильхам Алиев.

«Пусть теперь приедут и посмотрят, как охраняются христианские храмы в различных местах Азербайджана. Они увидят, как через некоторое время мы отремонтируем эту древнюю албанскую церковь. Все религиозные храмы на территории Азербайджана охраняются, строятся государством, и весь мир знает это. Весь мир должен знать об армянском вандализме, видеть, в каком состоянии находятся наши мечети. На освобожденных землях было 67 мечетей, из них остались всего две, и те полуразрушенные. Причем их использовали в различных целях. В такое же состояние привели и албанскую церковь. Может быть, и здесь содержали скот, хранили какие-то железки, там осталась их часть. Поэтому каждый должен видеть и знать это. Если кто-то после этого захочет выдвинуть против нас какое-то необоснованное обвинение, получит ответ так же, как получал до сих пор.

Посмотрите, посмотрите сюда, разве они написали бы это, если бы это была армянская церковь? Написали бы это? «Камо», «Артур», не знаю там, «Марта». Осквернили бы так свою церковь? Все эти камни – фальшивые. Это – армянская фальсификация. И внутри — идите сюда, — если бы это была армянская церковь, они написали бы это – «Игорь», «Аша»? Снесли, разрушили, а дверь сожгли», — сказал глава государства (цитата по Report).



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