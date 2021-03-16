Внутриполитическая турбулентность в Армении может затянуть выполнение трехсторонних заявлений по нагорно-карабахскому урегулированию и в этом смысле сказаться на эффективности их реализации. Но вместе с тем, какая бы сила не была у власти в Армении, ей придется выполнять соглашение по Карабаху. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Нестабильность всегда заставляет отвлекаться. И эта нестабильность будет сказываться на скорости продвижения к миру в Карабахе. Но вместе с тем не пустит под откос и не изменит трехстороннее соглашение — кто бы в Армении ни пришел к власти, сколько бы ни призывали к реваншу. Изменить соглашение невозможно. Все, оно принято тремя сторонами. Даже протестующие в Армении понимают реалии – что Россия и Азербайджан – не те игроки, с которыми можно баловаться. Они думают, что пришли, выкинули «бумажку»? И что дальше? Что они, войска введут в Карабах? Там стоят наши, российские вооруженные силы, наши миротворцы. Поэтому реализовать сценарий реванша – это глупость. Оппозиционеры в Армении же – люди не глупые. Делая реваншистские заявления, за счет сложностей, которые есть в стране, они пытаются решить свои внутриполитические задачи. Оппозиция в любой самой развитой стране всегда пытается воспользоваться ситуацией. В любой стране используют ошибки (или, как им кажется, ошибки) действующей власти для того, чтобы самим взять эту власть или ее часть. В этом дело и не более того. Ну, допустим, придут они к власти. Но в имеющихся реалиях им придется жить и договариваться с Россией и Азербайджаном, осознать, что изменить соглашение невозможно, потому что есть другие две страны, с которыми надо считаться. Они и сейчас это понимают.

Вместе с тем, уверен, что эффективность выполнения трехстороннего соглашения и движение на пути к миру в регионе зависит и от того, как Азербайджан будет налаживать жизнь в Карабахе и освобожденных районах вокруг него. Только хорошими делами можно показать, доказать, убедить всех, что жизнь для всех — и азербайджанцев, и армян, и представителей других национальностей на этих территориях будет хорошей, интересной, благополучной. Нужно восстанавливать инфраструктуру, налаживать торговые отношения, налаживать жизнь. И тогда будет сближение народов и государств», — считает глава комитета Госдумы, слова которого приводит «Москва-Баку».

Minval.az