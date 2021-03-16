Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прокомментировал вопрос о росте цен, который подняли депутаты на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения отчета о деятельности Кабмина за 2020 год.

По его словам, азербайджанское правительство держит этот вопрос под постоянным контролем.

Он добавил, что Госслужба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком ежедневно проводит мониторинги.

«Во многих случаях существуют не зависящие от нас вопросы. Рост цен происходит в странах, которые являются нашими торговыми партнерами, и мы не можем на это влиять. Что касается повышения цен на топливо, то в связи с этим фермерам и предпринимателям в сфере общественного транспорта предоставляются субсидии», — цитирует его Тренд.

Minval.az