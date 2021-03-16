Вряд ли Азербайджан столкнется с угрозой давления, и, в первую очередь, со стороны международных структур за отказ освободить армянских диверсантов, задержанных после подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения, заявил в беседе с Minval.az руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

«Официальный Ереван непрестанно молит США, ОБСЕ и Россию оказать давление на Баку в данном вопросе, но у нас на руках неопровержимое доказательство: диверсанты задержаны после подписанного трехстороннего документа, согласно которому армянские вооруженные подразделения должны быть выведены, а российский миротворческий контингент введен в Азербайджан. Однако армянская сторона спустя определенное время, направила в Азербайджан вооруженный отряд, совершивший впоследствии диверсию на нашей территории. Конечно же, они ответят за свои действия, диверсантов будут судить. И после оглашения приговора, возможно, могут состояться переговоры по вопросу их возвращения», – подчеркнул политолог.

С другой стороны, заметил он, если Армения отказывается выполнять наши требования, почему мы должны возвратить им диверсантов? И напомнил, что ранее азербайджанская сторона пошла на уступку, вернув снайпера из Ливана Марал Наджарян, об освобождении которой ходатайствовало правительство Ливана и российская сторона, иначе навряд ли ее так быстро освободили бы.

«Однако взять и сразу освободить почти 70 террористов — на этот шаг навряд ли пойдет Баку. И в этом вопросе вряд ли на нас будет оказано давление. К тому же, кто может оказать давление на нас? США, применив к нам санкции? В ответ на это мы можем задействовать альтернативную внешнюю политику, а это не в интересах официального Вашингтона. Да и Москва вряд ли окажет на нас давление, хотя не исключено, что в ходе закрытых встреч российская сторона поднимала вопрос, касающийся освобождения диверсантов. А в ответ мы предъявили свои аргументы, и вероятнее всего, российская сторона приняла это во внимание. Точно также вряд ли стоит опасаться того, что на нас окажут давление Евросоюз и ОБСЕ», — добавил Э.Шахиноглу.

Помимо этого политолог упомянул о том, что существует одна проблема, на которую необходимо обратить серьезное внимание, а именно тот факт, что азербайджанская сторона не может разъяснить международной общественности свои справедливые требования.

«К примеру, армянская сторона не желает передать нам карту минных полей. Мы должны поднять этот вопрос в международных структурах, заявить об этом нашим друзьям из США, но стоит ответить одну важную деталь: проармянски настроенные конгрессмены подняли вопрос, касающийся задержанных армянских диверсантов, однако, пока еще ни один конгрессмен США не озвучил справедливое требование азербайджанской стороны относительно карт минных полей на освобожденных территориях. И в этом мы должны винить, в первую очередь, самих себя – наш МИД и посольства в различных странах не достаточно активны. И потому в вопросе, где справедливость на нашей стороне, мы выглядим почему-то виноватыми», — подчеркнул Э.Шахиноглу.

Политолог также прокомментировал визит в регион действующего председателя ОБСЕ главы МИД Швеции Энн Линде. В данный момент она находится в Ереване, где ее принял глава МИД Армении Ара Айвазян. Как и следовало ожидать, Айвазян в очередной раз обвинил Азербайджан в проведении «этнических чисток» в Карабахе и отказе освободить задержанных диверсантов.

«После того, как Айвазяна назначили главой МИД Армении, он то и дело занят только тем, что ежедневно озвучивает провокационные заявления, направленные в наш адрес, мол, Баку диверсантов не возвращает и так далее. Но ему и в этом, и других вопросах так и не удалось заручиться чьей-либо поддержкой, потому что все факты на лицо. Армяне оккупировали наши территории, разрушили все там, свидетелями их вандализма стали представители международных структур. Было бы неплохо, если Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Энн Линде сумела выкроить время и посетить освобожденные Агдам и Физули, где она воочию могла бы убедиться в вандализме армянских оккупантов», — отметил Э.Шахиноглу.

Что касается итогов визита Энн Линде в регион, то, по мнению эксперта, для нас этот визит не имел какого-либо большого значения, так как мы сами урегулировали эту проблему.

«Последнюю четверть века мы неоднократно требовали от ОБСЕ урегулировать данный конфликт, но они безразлично относились к этому важному вопросу, ставя знак равенства между страной-оккупантом и страной, пострадавшей от действий страны-оккупанта. Мы сами решили этот вопрос в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. И официальный Баку в лице президента Алиев в ходе встреч с Энн Линде и с сопредседателями МГ ОБСЕ дал понять, что Азербайджан более не нуждается в посреднической услуге данной организации и не намерен обсуждать с ней вопрос касательно статуса Нагорного Карабаха», — резюмировал Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az