Как уже сообщалось, национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Ровшан Акперов арестован и приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Его обвиняют в убийстве предпринимателя Эльчина Алиева 19 лет назад в Киеве.

Мать покойного Э. Алиева — Самая Алиева рассказала сайту Hit.az, что обвиняет Акперова и бывшего председателя Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова в смерти своего сына.

Алиева сообщила, что ее уже вызвали на допрос в прокуратуру.

«Они вызывают меня по этому поводу уже два дня. Кажется, справедливость вот-вот восторжествует. Я рассказала все, что знала об этом происшествии. За 20 лет я рассказала об этом уже всем СМИ, они публиковали все мои слова. Надеюсь, что дело будет расследовано объективно и виновные, наконец, понесут наказание. Во главе этого дела — Ровшан Акперов. Но вместе с ним в этом деле виноват и Назим Ибрагимов», – отметила она.

Minval.az