Пресс–служба главы государства опубликовала фотографии визита президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Физулинский и Ходжавендский районы.
Пресс–служба главы государства опубликовала фотографии визита президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Физулинский и Ходжавендский районы.
Дата: 2021/03/16 12:26
Раздел: Азербайджан
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