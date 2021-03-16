Фонд «YAŞAT» продолжает реализацию проекта по поддержке родившихся после Отечественной войны детей шехидов.

Как сообщили в Фонде, оплачены необходимые расходы, связанные с рождением сына Гасана Гасанова Гасана Джамала. С этой целью матери ребенка было перечислено 1000 манатов, а также на имя новорожденного будет открыт счет на сумму 5000 манатов. Средства собраны за счет пожертвований в Фонд. На сумму на счету будут начисляться проценты, и по достижении 16 лет ребенок сможет распоряжаться счетом.

Согласно договору между банком и матерью ребенка, в случае необходимости мать сможет снять деньги со счета раньше времени.Также мать может перевести эту сумму в любую валюту.

Minval.az