Авторитетное молдавское информационное агентство Ava.md опубликовало статью директора молдавского Института эффективной политики, известного политолога, доктора исторических наук Виталия Андриевского под заголовком «Азербайджанский прорыв».

Minval.az публикует данный материал без сокращений и изменений:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдовы.

В своем обращении он написал: «Верю, что нашими совместными усилиями азербайджано-молдавские традиционные отношения дружбы и сотрудничества будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов».

Прочитав это обращение, я задумался, а что мы, жители Молдовы, знаем об Азербайджане?

Мне в свое время удалось побывать в Баку, там проходил юношеский чемпионат СССР по гандболу. Город впечатлил, народ понравился. Но это было так давно…С тех пор столько воды утекло.

Решил узнать, а как живет Азербайджан сегодня? Ведь Молдова входит с этой страной в СНГ, ГУАМ, Восточное партнёрство, и у нас есть общие цели и задачи.

Встретился с Послом Азербайджана в Молдове Гудси Османовым. Побеседовал. Поразился эрудиции посла, а главное глубокими познаниями, как в истории Азербайджана, так в текущей ситуации в стране, которую он представляет в Молдове. Отдельно поговорили о Молдове, о том, как Посол оценивает ситуацию в нашей стране. Мне было интересно, особенно когда Посол рассказывал, как опыт и наработки Азербайджана можно использовать в Молдове.

Благодаря Послу заново открыл для себя эту прекрасную страну.

Узнал, что по оценке Всемирного банка Азербайджан находится на 28-м месте среди 190 стран мира и включен в десятку самых реформаторских стран.

По уровню электроснабжения населения Азербайджан занимает второе место в мире. Второе место в мировом масштабе! Круто. По коэффициенту ответственности правительства за перемены, то есть по коэффициенту реформаторского образа Азербайджан находится на пятом месте в мировом масштабе. Долгосрочная стратегия правительства — Азербайджан на 10-м месте. Обеспечение правительством политической стабильности — на 11-м месте.

Впечатлили достижения в области инфраструктурных проектов: по эффективности железнодорожных услуг — на 11 месте, эффективности услуг авиалиний — 12 место. По качеству автомобильных дорог — на 24-27 месте.

Этот подсчет проводился среди 74 развивающихся стран.

Увы, Молдова сильно по этим показателям отстает от Азербайджана. И нам есть чему поучиться у нашего партнёра.

По индексу инклюзивного развития Азербайджан занимает третье место.

Это результаты отчетов ведущей и, можно сказать, самой влиятельной международной структуры мира — Всемирного банка и форума номер один в мире — Давосского всемирного экономического форума.

И еще один интересный факт: Азербайджана стал космическим государством. В настоящее время у Азербайджана есть два спутника – телекоммуникационный спутник и спутник для наблюдения за территориями. Третий спутник будет выведен на орбиту в этом году. Азербайджан является членом ограниченного мирового космического клуба. Это — технологии, образование, бизнес и развитие.

Увы, но макет молдавского спутника мы видим только на выставках. И уже не первый год.

Признаюсь, что многие из достижений Азербайджана меня поразили и удивили. Честно признаюсь, не ожидал, что одна из постсоветских республик может добиться таких успехов.

Мне стало интересно, что же происходит в Азербайджане, в чем причина их успеха, чего они еще достигли?

Проанализировав как живет и развивается Азербайджан, выделил ряд важных моментов в жизни этой страны.

Поделюсь своими впечатлениями.

Лидер

Хотим мы или не хотим, но во многом результаты развития страны зависят от того, кто находится у власти и какую политику он проводит.

Азербайджану в этом отношении повезло.

Людям моего поколения хорошо была известна личность Гейдара Алиева. Выдающейся политик и руководитель. Он был заметен во времена СССР, ходили слухи что он может стать председателем Совета министров СССР.

После развала СССР Алиев был избран президентом Азербайджана и за сравнительно короткий период не только стабилизировал политическую ситуация в стране, но и создал условия для вывода Азербайджане из экономического и социального кризиса.

В годы правления Гейдара Алиева была заложена основа таких важных перемен, как коренные институциональные преобразования, направленные на замену оставшегося с советских времен административно-командного способа управления новыми отношениями свободной конкуренции, целенаправленные политические меры по формированию рыночной экономической системы, приватизация государственного имущества и формирование новых имущественных отношений, проведение земельных реформ.

После Гейдара Алиева народ доверил высший пост в стране его сыну – Ильхаму Алиеву.

Можно представить какая ответственность легла на Ильхама Алиева, так как вся его деятельность рассматривалась сквозь призму того, что сделал его легендарный отец.

И надо признать, что Ильхам Алиев оправдал возлагаемые на него надежды.

Ильхам Алиев оказался сильным и эффективным лидером. Если сравнивать его с другими руководителями, то я бы поставил его в один ряд с Назарбаевым (Казахстан), Эрдоганом (Турция) Цзиньпином (Китай).

Во многом благодаря Ильхаму Алиеву в Азербайджане была восстановлена территориальная целостность страны, началась модернизация, повысилось благосостояние народа.

Рассмотрим более подробно то, что можно назвать «Азербайджанским прорывом».

Восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Комментируя это событие, многие отмечали, что это была блестящая военная операция, которую несомненно сегодня изучают во многих странах. Безусловно это так. Военные действия показали, что Азербайджан не только сумел создать современную армию, но эта армия использовала лучшие технические достижения нашего времени. Все это важно, но главное другое.

Главное, в чем проявилась не только воля народа Азербайджана, мудрость его политического руководства и прежде всего Ильхама Алиева, это то, что, осуществляя военную операцию по возращению захваченных земель, они вели себя не как мстители, хотя, наверное, имели на это моральное право, а как освободители.

Президент Азербайджана заявил по этому поводу:

«Мы восстановили историческую справедливость… В то же время мы продемонстрировали ответственность, справедливость, мы не вошли на территорию Армении… Мы продемонстрировали уважение к международному праву».

Вот настоящее благородство. Победить и не мстить.

И еще один важный момент. Прошло еще очень мало времени после освобождения оккупированных территории, но Азербайджан сегодня знает, что и как он будет делать, чтобы добиться восстановления и развития освобождённого региона.

А задачи предстоит решить очень сложные.

В первую очередь речь идет о восстановлении разрушенных домов и реализации крупных инфраструктурных проектов. Намечено восстановление и строительство новых дорог и туннелей. Запланировано строительство аэропорта и железной дороги. Значительное внимание будет уделяться развитию энергетики и созданию современных оросительных систем.

И еще один пример. У некоторых он может вызвать удивление.

Одна из главных задач, стоящих перед правительством Азербайджана — реставрация всех святынь, не только мусульманских, хотя они требуют полного восстановления, но и христианских, которые являются наследием древней православной Церкви Кавказской Албании и ныне существующей Удинской общины страны.

Азербайджан реставрирует и восстанавливает всё на освобожденных территориях, в том числе и православные святыни. Президент Ильхам Алиев не раз заявлял, что они являются азербайджанским наследием и будут охраняться государством в будущем, так что никому не стоит беспокоиться об их судьбе. Также Алиев заявил, что никак не будет препятствовать армянам, оставшимся в Карабахе посещать эти храмы, потому что в Азербайджанском государстве никогда не было ксенофобии, какой-либо ненависти к другим народам, культурам, религиям. Там всегда все люди жили в согласии независимо от веры, которую они исповедуют. Доказательством тому христианские церкви, которые благополучно существуют в различных регионах страны, в Баку, Гяндже, Хачмазе, Сумгаите и так далее. Никто никогда не разрушал здесь ни православные, ни католические храмы. В Азербайджане испокон веков удивительным образом уживались язычество, зороастризм, иудаизм, христианство, ислам. Более того Фонд Гейдара Алиева под руководством первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой постоянной помогает реставрировать святыни в Ватикане и не только. Азербайджан -светское демократическое государство.

Сейчас предстоит много работы по реставрации православных храмов в Карабахе, но уже есть успешные и даже завершенные проекты. Так, недавно албанский монастырь в Лачинском районе Агоглан был восстановлен и передан общине. Состоялось первое богослужение. Заместитель председателя албано-удинской христианской общины Рафик Данакари говорит: «Мы почти 30 лет не могли посещать монастыри и церкви, которые находились под оккупацией». Но добавил, что армяне, если захотят, могут приходить в храм.

И это только начало. На восстановление Карабаха на первом этапе Азербайджан намерен выделить более миллиарда долларов, часть этих денег пойдёт в том числе на реставрацию христианских церквей, которые армяне превратили в руины. Дальше к инвестированию в восстановление освобожденных земель подключат и иностранные компании из дружественных стран: России, Турции, Ирана и других. И через какое-то время там смогут жить в мире и согласии люди разных национальностей и религий, как, собственно, живут сегодня во всем Азербайджане.

По оценкам директора Института экономики Азербайджана полное восстановление возвращенных территорий обойдется в 100 млрд манат ($59 млрд) в ближайшие 10 лет.

Модернизация Азербайджана

Ответственная власть, политическая стабильность, нацеленность на развитие и созидание привлекают в Азербайджан инвестиции.

Общая сумма вложенных в Азербайджан как иностранных, так и местных инвестиций за последние 15 лет составила около 230 миллиардов долларов. В результате экономика Азербайджана за последние 10 лет выросла более чем на 300%.

Безусловно драйвером экономического роста Азербайджана является нефтегазовый сектор. Еще Гайдар Алиев определил нефтяную стратегию, которая стала основой дальнейших политико-экономических реформ и дала старт реализации такого гигантского проекта, как «Южный газовый коридор». В период правления Ильхамна Алиева произошла модернизация отрасли и ее дальнейшее развитие. «Южный газовый коридор» 31 декабря 2020 года был полностью сдан в эксплуатацию. Было завершено строительство его последнего сегмента — ТАР. Впервые в истории азербайджанский газ доставлен на европейское пространство. Так, Азербайджан превратился в крупного производителя и экспортера газа в Европу.

На повестке дня — развитие промышленности и сельского хозяйства. И здесь также есть достижения. Только в прошлом году, несмотря на пандемию, промышленное производство увеличилось более чем на 11 процентов.

Растет сельское хозяйство. В 2020 году, несмотря на известные сложности, оно выросло на 2% и продолжает расти. Были приняты крупные мелиоративные меры для развития сельского хозяйства. В последние 14 лет построено четыре водохранилища – Тахтакерпю, Шамкирчай, Гейтепе и Товузчай. Это – гигантские инфраструктурные проекты. Данные водохранилища, проложенные и прокладываемые каналы играют решающую роль в орошении десятков тысяч гектаров посевных площадей. Мелиоративные меры являются инфраструктурными проектами, оказывающими непосредственное влияние на развитие сельского хозяйства. Вложенные в эту сферу крупные средства одновременно являются свидетельством серьёзной поддержки, оказываемой государством предпринимательству.

За минувшие 10 лет была модернизирована практически вся инфраструктура Азербайджана. Проложены новые дороги, построены 6 международных аэропортов, возводится крупнейший на Каспии морской порт. Крупные инвестиции были вложены в электросистему страны. Построено 30 электростанций. Таким образом, если раньше Азербайджан импортировал электроэнергию и платил за это валюту, то в настоящее время он не только полностью обеспечивает себя, но и начал экспортировать электроэнергию.

В освобождённом Карабахе уже началось строительство аэропорта в Физули и автодороги в Шушу. Планируется также дорога, которая свяжет Нахичеванскую Автономную республику с Азербайджаном, что будет выгодно и соседним странам, а также намечено внедрить и другие проекты.

Забота людях

Значительное внимание уделяется росту зарплат и пенсий. Средняя зарплата и пенсии в последние годы увеличились примерно на 13-14 процентов. А за прошедшие 15 лет зарплаты увеличились более чем в пять раз, пенсии – более чем в восемь раз, реализованы многие важные социальные проекты.

Проделана большая работа, связанная с социальной инфраструктурой. Построено или отремонтировано более 3100 школ, 642 медицинских учреждения, сооружено 43 Олимпийских спортивных комплекса.

За 15 последних лет было создано 1,9 миллиона рабочих мест, из которых 1,4 миллиона — постоянные. В то же время население выросло на 1,5 миллиона человек. Да, эти граждане – пока подростки и дети, но через несколько лет они должны быть обеспечены работой.

В 2004 году уровень газификации в Азербайджане составлял 51 процент. В селах и многих городах прежде не было газоснабжения. В настоящее время газификация в Азербайджане достигла 93 процентов. Все города на 100 процентов обеспечены газом.

В 2004 году бесперебойное обеспечение питьевой водой по стране составляло 26 процентов, в настоящее время оно доведено до 67 процентов. В предстоящие годы в данную сферу планируется вложить крупные инвестиции, чтобы окончательно решить эту проблему.

Строительство автомобильных дорог – это сфера, которая занимает важное место среди инфраструктурных проектов. Это как экономическая, так и социальная сфера. Удобные, гладкие дороги приносят людям комфорт. Вместе с тем, регионы не могут развиваться без дорог, не может развиваться туризм, промышленное производство, возникают проблемы и в развитии сельского хозяйства. Широкий размах в настоящее время получило строительство сельских дорог. Там, где прокладывается новая дорога, происходит оживление всего региона, растет сельскохозяйственное производство, так как появляется удобный выход на рынки. Таким образом, дорожная инфраструктура – это не просто социальный проект. В последние 14 лет было проложено 12 тысяч 300 километров дорог. В нынешнем году данная цифра достигнет примерно 15 тысяч километров. В последние 14 лет было построено 443 моста.

Внешнеэкономические связи Азербайджана

Азербайджанская Республика строит прочные связи с внешними партнёрами.

С 9 странами-членами Европейского Союза подписаны документы о стратегическом партнёрстве. Баку заинтересован в продолжении военно-технического сотрудничества с Исламабадом. Но, кроме этого, начнёт развиваться экономическое и транспортное сотрудничество с Пакистаном. Продолжается развитие двусторонних отношений с Турцией в разных сферах.

Строительство транспортный путей на освобожденных территориях создаст основу для партнёрства с соседними странами: Россией, Ираном, той же Турцией и, может быть, Арменией, если она того пожелает и не будет препятствовать осуществлению всех проектов. Тот же «Южный газовый коридор» — прочная платформа для сотрудничества.

«Азербайджан 2030».

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении Национальных приоритетов социально-экономического развития «Азербайджан 2030». Согласно документу, в предстоящем десятилетии должны быть реализованы пять Национальных приоритетов:

— Устойчиво развивающаяся конкурентоспособная экономика;

— Динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество;

— Конкурентный человеческий капитал и пространство современных инноваций;

— Большое возвращение на освобожденные территории;

— Чистая окружающая среда и страна «зеленого роста».

Приоритет «Устойчиво развивающаяся конкурентоспособная экономика» предусматривает создание в долгосрочной перспективе здорового и сбалансированного экономического роста, который, в свою очередь, создаст прочную основу для устойчивого развития страны.

Для эффективной реализации этого приоритета должны быть обеспечены следующие две цели:

— устойчивый и высокий экономический рост;

— устойчивость к внутренним и внешним воздействиям.

Экономический рост должен опираться на передовые и эффективные частные инициативы, должно быть усилено государственно-частное сотрудничество. В частном секторе, обладающем инновационностью, активность должна быть еще более оживлена, доля частного сектора в финансировании ненефтяного сектора должна быть увеличена. Также отмечается необходимость обеспечения привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику страны, в том числе стратегических инвесторов в области инфраструктур. Кроме того, подчеркивается важность увеличения доли ненефтяного сектора в экономике. Необходимо обеспечить, чтобы цены были низкими и стабильными, что является основным критерием макроэкономической стабильности, говорится в документе

Динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество – этот приоритет может быть успешно реализован на основе следующих трех целей:

— каждый гражданин должен извлекать выгоду от развития;

— высокое и справедливое социальное обеспечение, инклюзивное общество;

— сбалансированное развитие столицы и регионов, отмечается в документе.

Отмечено, что должен быть обеспечен достойный уровень заработной платы путем ее повышения, повышение заработной платы должно быть соизмеримо с ростом производительности труда. В документе отмечается важность обеспечения справедливого распределения доходов, повышения социально-экономического благосостояния низших слоев населения. Для долгосрочного развития системы пенсионного обеспечения нужно усилить ее финансовую устойчивость, повысить процентное соотношение суммы пенсий к страховым выплатам. В стране должен быть достигнут достойный уровень минимальных сумм пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат.

Конкурентный человеческий капитал и пространство современных инноваций

Успешная реализация этого приоритета предусматривает достижение следующих трех целей:

— образование в соответствии с требованиями XXI века;

— творческое и инновационное общество;

— здоровый образ жизни граждан.

Чистая окружающая среда и страна «зеленого роста

Данный приоритет предусматривает сохранение чистой экологической среды и обеспечения эффективного использования ресурсов. В центре внимания должно быть комплексное решение экологических проблем, возникающих на протяжении многих лет, и устойчивое развитие в этой области. В ближайшие годы риски, которые могут исходить от экономического и демографического роста для окружающей среды, должны быть снижены. С этой целью площадь зеленых насаждений на всей территории страны должна быть увеличена. При экономическом росте экологическая среда должна быть сбалансированной. Существующие ресурсы должны быть восстановлены путем вовлечения в оборот непригодных для использования земельных участков в стране. Потребность страны в качественной воде должна удовлетворяться за счет эффективного использования водных ресурсов.

Как отметил Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов: «Все это большой успех для Азербайджана ставший возможным благодаря мудрой политике президента Ильхама Алиева и в будущем все будет только лучше, потому что целью руководства страны является — обеспечение долгосрочного устойчивого развития, чтобы независимость стала вечной, чтобы росла мощь нашего государства, увеличились наши возможности влияния и чтобы азербайджанский народ постоянно жил на земле своих предков в условиях безопасности».

Несколько слов в заключение

Безусловно, это не полная картина достижений нашего партнёра. Но даже те сведения, которые приведены в этой публикации, показывают, как динамично развивается Азербайджан.

Убеждён, что Молдова должна активизировать сотрудничество с этой страной. И не только потому, что на нашей территории проживают гагаузы, тюркский народ, который по крови близок народу Азербайджана.

Развитие торгово-экономических связей с Азербайджаном откроет новые перспективы молдавской экономике. Необходимо искать возможности привлечения азербайджанских капиталов в экономику Молдовы, в совместные инвестиционные проекты. Надо развивать торговые отношения и культурные связи.

Важно расширять политические контакты на всех уровнях в рамках Восточного партнёрства и ГУАМ.

Беседа с Послом Азербайджана убедила меня в том, что азербайджанская стороны к этому готова. Но развитие связей – это улица с двухсторонним движением. Ждем активности от президента Молдовы, парламента, правительства, бизнеса, гражданского сообщества.

Minval.az