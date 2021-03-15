15 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы.

В ходе визита президент Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Азыхскую пещеру.







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