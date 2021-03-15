Президент Ильхам Алиев в ходе своего визита в Карабах сделал интересное заявление во время посещения села Туг Ходжавендского района.

Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что жители села Туг в ближайшее время вернутся на свои земли.



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