15 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы.

В ходе визита президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Гадрут.

Minval.az