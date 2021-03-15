15 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы.
В ходе визита президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Гадрут.
15 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы.
В ходе визита президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Гадрут.
Дата: 2021/03/16 0:33
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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