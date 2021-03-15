Эти территории были освобождены доблестной азербайджанской армией.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев при посещении Физулинского и Ходжавендского районов.

 

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Minval.az