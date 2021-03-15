Эти территории были освобождены доблестной азербайджанской армией.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев при посещении Физулинского и Ходжавендского районов.
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Эти территории были освобождены доблестной азербайджанской армией.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев при посещении Физулинского и Ходжавендского районов.
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Дата: 2021/03/16 0:26
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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