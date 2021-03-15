Разрушения произошли после Первой Карабахской войны, в период оккупации.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе сегодняшнего визита на освобожденные земли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Minval.az