Разрушения произошли после Первой Карабахской войны, в период оккупации.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе сегодняшнего визита на освобожденные земли.
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Разрушения произошли после Первой Карабахской войны, в период оккупации.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе сегодняшнего визита на освобожденные земли.
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Дата: 2021/03/16 0:17
Раздел: Новость
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