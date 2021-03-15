«Сегодня я закладываю фундамент дороги Физули-Гадрут. Строительство этой дороги имеет большое значение для развития освобожденных территорий».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время визита в Физулинский и Ходжавендский районы.

Глава государства сказал, что это не первый проект:

«Несколько дорожных проектов уже реализуются. Началась реконструкция освобожденных территорий. Строятся дорога от Физули до Шуши и Зафарская дорога. Вместе с тем, в ближайшее время будет построена дорога Барда-Агдам. Дорога от От Горадиза до Зангилана также будет построена. Начались масштабные строительные работы».



Minval.az