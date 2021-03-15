Ранее сообщалось, что Ильхам, Мехрибан и Лейла Алиевы совершили визит в Физулинский и Ходжавендский районы.
Лейла Алиева поделилась в соцсети «Инстаграм» кадрами, иллюстрирующими данную поездку.
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Ранее сообщалось, что Ильхам, Мехрибан и Лейла Алиевы совершили визит в Физулинский и Ходжавендский районы.
Лейла Алиева поделилась в соцсети «Инстаграм» кадрами, иллюстрирующими данную поездку.
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Дата: 2021/03/15 22:31
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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