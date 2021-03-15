Ранее сообщалось, что Ильхам, Мехрибан и Лейла Алиевы совершили визит в Физулинский и Ходжавендский районы.

Лейла Алиева поделилась в соцсети «Инстаграм» кадрами, иллюстрирующими данную поездку.

 

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Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999)

Minval.az