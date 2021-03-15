На качество образования влияют различные факторы, и приоритизация этих факторов крайне важна для Министерства образования.

Об этом написал министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что для данной работы особенно полезно изучить мнение общеобразовательного сообщества (учителей, родителей, воспитателей).

«Создан опрос для качественного образования. Каждый из пунктов опроса важен с точки зрения качественной организации учебного процесса. Вы можете принять участие в опросе, отметив выбранный вами пункт в комментариях или перейдя по ссылке», — говорится в публикации.

Minval.az