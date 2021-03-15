В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В то же время 101 пациент выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в понедельник, 15 марта.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четверо человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 240671 случай заражения коронавирусом, из этого числа 231061 человек благополучно прошел лечение, 3286 пациентов клиник скончались.

Лечение 6324 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2716017 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5891 — за минувшие сутки.

Minval.az