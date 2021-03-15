«Сегодня многие страны мира разрабатывают вакцину от COVID-19. После начала пандемии семь-восемь лабораторий в соседней Турции приступили к работам над различными видами вакцины от коронавируса. Думаю, в Азербайджане тоже есть потенциал для такой деятельности, потому что она способствует развитию экономики и повышению экономического потенциала страны».

Об этом сказал директор НИИ медицинской профилактики имени академика Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев агентству «Тренд».

Профессор отметил, что верит в возможность разработки такой вакцины в Азербайджане.

«Каждая страна мира старается создать свою национальную вакцину, что устранит зависимость от поставок таких препаратов из-за рубежа. Это также означает доход. С другой стороны, на рынке может и не быть вакцин для продажи. В странах может быть проведена не одна вакцинация, и поэтому потребность в таких препаратах возрастет», — отметил Аллахвердиев.

Minval.az