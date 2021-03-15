13 марта около 16:00 в прокуратуру Ходжавендского района поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории Ходжавендского района Иман Бахшалиев (1980 г.р.) подорвался на мине.

В прокуратуре установили, что мужчина во время сельско-хозяйственных работ на этой территории подорвался на мине и получил «ампутацию правой ноги ниже голени» и множество других травм.

По факту в прокуратуре Ходжавендского района проводится расследование.

Факты подрывы мирных жителей и военных Азербайджана на освобожденных территориях происходят по вине Армении, которая все еще отказывается предоставлять карту минирования территорий в Карабахе. Официальный Баку неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Ереван в данном вопросе.



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