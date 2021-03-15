На 4,5 км дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала над рекой Агсучай возводится подвесной мост, сообщается на сайте Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В соответствии с проектом, подготовленным по специальному поручению главы государства, протяженность дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала сократится на 9,7 км и составит 76,8 км.

Двухполосная дорога будет расширена до четырех полос. Вдоль всего проекта спроектированы строительство одного туннеля, 8 больших и 5 малых мостов, в том числе одного подвесного моста.

Мосты над реками Гирдиманчай, Талыстанчай, Ахох, Гёйчай и Вендамчай будут реконструированы и станут четырехполосными. Строятся мосты над реками Агсучай, Гюльянчай и Демирапаранчай.

Minval.az