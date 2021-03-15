В Азербайджане мало врачей, которые могут работать в качестве семейных, сказал глава департамента Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Вугар Гурбанов.

По его словам, одна из главных целей заключается в полноценном функционировании в стране института семейных врачей.

Глава департамента сообщил, что на первом этапе реализация соответствующего проекта стартовала в Мингячевире, Евлахе и Агдаше.

В учреждениях, подведомственных госагентству, созданы Центры семейного здоровья, отметил Гурбанов.

«В них работают участковые терапевты, педиатры и гинекологи из женских консультаций. Главное, чтобы полностью были сформированы Центры семейного здоровья и полноценно функционировал институт семейных врачей. В Азербайджанском медицинском университете началась работа по подготовке семейных врачей. В дальнейшем этот институт будет полностью сформирован», — цитирцет Trend.

Minval.az