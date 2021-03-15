Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT, созданный для поддержки раненых (гази) и семей шехидов, погибших в борьбе за защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики.

На сегодняшний день в Фонде собрано 30 438 901,64 манатов.

Из этих средств 16 434 136,55 манатов — пожертвования физических лиц, 14 004 765,09 манатов — взносы юридических лиц.

Из поступивших в Фонд средств потрачено 14 384 996,29 манатов. Остаток средств на счету Фонда составляет 16 053 905,35 манатов, информирует Report.

Minval.az