В конце января Государственный экзаменационный центр сообщил о списке экзаменов, которые будут проводиться в 2021 году, был определен график экзаменов, которые будут проводиться в феврале и марте, а экзамены, которые планируется провести в апреле-сентябре, были определены по месяцам.

Согласно сообщению ГЭЦ, выпускные экзамены по полному (11-летнему) уровню среднего образования планируется провести в течение апреля, если санитарно-эпидемиологическая ситуация в соответствующих учреждениях будет считаться благоприятной для проведения массовых экзаменов.

В этом году, как и в прошлом году, экзамены будут проводиться в течение 3 недель (2 дня в каждую неделю), в различных городах и районах.

О приеме документов в высшие и средние специальные учебные заведения и сроках I этапа вступительного экзамена в вузы и ссузы для выпускников прошлых лет будет сообщено в конце марта.

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