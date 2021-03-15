Средняя школа №27 в Хатаинском районе Баку и школа №2 в Гахском районе Азербайджана перешли на дистанционное обучение, сообщает Trend.

В учебном заведении Гаха эту информацию подтвердили, заявив, что школа закрыта с 15 марта.

Minval.az