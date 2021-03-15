Средняя школа №27 в Хатаинском районе Баку и школа №2 в Гахском районе Азербайджана перешли на дистанционное обучение, сообщает Trend.
В учебном заведении Гаха эту информацию подтвердили, заявив, что школа закрыта с 15 марта.
Средняя школа №27 в Хатаинском районе Баку и школа №2 в Гахском районе Азербайджана перешли на дистанционное обучение, сообщает Trend.
В учебном заведении Гаха эту информацию подтвердили, заявив, что школа закрыта с 15 марта.
Дата: 2021/03/15 10:41
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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