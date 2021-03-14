Блогер Мехман Гусейнов и общественный активист Ульви Гасанли были сегодня задержаны полицией на территории Абшеронского района. Об этом Гусейнов написал на своей странице в facebook.

«Мы возвращались со съёмок. Сотрудники пост-патрульной службы и дорожной полиции задержали нас. Нас везут в Абшеронское районное управление полиции», — написал Гусейнов.

В полиции подтвердили задержание активистов и сказали, что ведется расследование.

Около пяти часов вечера блогер Мехман Гусейнов и активист движения NİDA Ульви Гасанли были отпущены. Об этом сообщил сам Гусейнов.

«Мы вели в поселке Новханы расследование в связи с одним чиновником. Когда мы возвращались нас остановила полиция. Потом нас привезли в Апшеронское районное управление полиции. Там начали нам задавать разные вопросы. У меня дрон и сказали, что будут расследовать вопрос. Потом нас отвезли в другое место. Через некоторое время нам привезли к станции метро «Гянджлик» и там отпустили», — рассказал Гусейнов, слова которого приводит «Туран».

Minval.az