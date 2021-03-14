В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 603 новых случая заражения коронавирусом, 234 человека выписаны после выздоровления.

Шесть пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 240295 человек, 3282 из них скончались, 230960 — вылечились, 6053 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведено 2710126 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа — 8945).

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Minval.az