Обнародована статистика инфицирования коронавирусом по республике, стали известны лидеры и аутсайдеры. Первым снова стал Баку с 52,5% от общего числа зараженных COVID-19 по стране.

Столица сохраняет за собой статус лидера по заражаемости с самого начала отчетности. При этом в отчете двухнедельной давности доля столицы составляла 52,3%.

Вслед за Баку в лидерах регион Арана — 13,1% и Абшеронский район — 12,9%. Первую тройку преследуют Гянджа-Газахский регион — 8,1%, Шеки-Загатальский — 3,3%, Губа-Хачмазский — 3%, Лянкяранский район — 2,8%, Верхне-Ширванский регион — 2,5%, Верхне-Карабахский — 1,4%, Нахчыван — 0,04%. Еще 0,4% статистики выявленных случаев коронавируса приходятся на приезжих из других стран.

Столичный лидер также не изменился. В Баку больше всего коронавирус выявляется у жителей Бинагадинского района — на них приходится 15% всех столичных больных COVID-19. Затем следуют Хатаинский район — 13,1%, Ясамальский район — 12,1%, Сабунчинский район — 10,8%, Наримановский и Сураханский районы — по 8,2%, Насиминский — 7,8%, Низаминский — 7%, Хазарский район — 6,9%, Гарадагский район — 5,2%, Сабаильский район — 5,1%, Пираллахи — 0,5%.

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