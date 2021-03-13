Агентство по разминированию Азербайджана продолжает очищать от мин территории в освобожденном от оккупации селе Баш Гарвенд Агдамского района.

Об этом сказал начальник штаба агентства Идрис Исмайлов, сообщает Trend.

Он отметил, что, в частности, очищается участок протяженностью 25 км и шириной 40 м, через который проходит железная дорога Барда-Агдам.

«В результате проведенных операций за последний месяц здесь проверено в целом 37 400 кв. м территории, во время расчистки были обнаружены и изъяты 35 противотанковых мин, 41 противопехотная, два неразорвавшихся боеприпаса. Операции по разминированию продолжаются. В ходе сегодняшних операций обнаружены три противопехотные и одна противотанковая мины», — отметил Исмайлов.

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