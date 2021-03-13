Скандальный блогер Ата Абдуллаев был задержан Службой госбезопасности Азербайджана.
Информацию сайту Unikal.org подтвердили в Генпрокуратуре.
Абдуллаев задержан за шантаж чиновников.
Скандальный блогер Ата Абдуллаев был задержан Службой госбезопасности Азербайджана.
Информацию сайту Unikal.org подтвердили в Генпрокуратуре.
Абдуллаев задержан за шантаж чиновников.
Дата: 2021/03/13 15:48
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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