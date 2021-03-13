Назначен новый директор Бакинского государственного цирка.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Согласно приказу, Эльмир Гусейнов получил назначение на должность директора цирка.

Начальник отдела информации и связей с общественностью Министерства культуры Марьям Гафарзаде подтвердила Report данный факт.

Э.Гусейнов родился 2 декабря 1978 года в городе Баку. В 1995-1999 годах учился в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, а в 2004-2008 годах — в Азербайджанской государственной морской академии.

Предыдущий директор Бакинского государственного цирка заслуженный деятель культуры Вагиф Багирзаде несколько дней назад скончался на 67 году жизни.

Minval.az