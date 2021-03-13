В последнее время в обществе среди отдельных лиц, в некоторых СМИ, соцсетях распространились слухи о том, что TƏBİB ужесточит карантинный режим перед праздником. Об этом говорится в информации TƏBİB.

«В этой связи сообщаем, что принятие каких-то решений по ужесточению или смягчению карантинного режима не входит в компетенцию TƏBİB.

TƏBİB, как член Оперативного штаба при Кабинете Министров, всего лишь дает рекомендации в связи с лечением и обследованием.

Наряду с этим отметим, что в Азербайджане, как и в мире, карантинные правила применяются для защиты здоровья людей. Даже во многих странах, несмотря на начало вакцинации, считается необходимым внедрение карантина в борьбе с пандемией. TƏBİB выполняет решения Оперативного штаба при Кабинете Министров в рамках борьбы с пандемией», — заявили в TƏBİB.

Minval.az