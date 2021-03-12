Комиссия по вопросам помилования при президенте Азербайджана рассмотрит в общей сложности свыше 1000 обращений.

Комиссия рассматривает обращения от лиц, осужденных по различным видам преступлений. К ним относятся преступления против собственности, здоровья, в связи со случаями коррупции и взяточничества, бытовым насилием, экономические преступления, а также обращения от осужденных за совершение ДТП, иностранцев и военнослужащих, сообщает «Тренд».

Отметим, что комиссия в этом году уже провела 8 заседаний и рассмотрела свыше 850 обращений. Очередное заседание назначено на 13 марта.

Ожидается, что заседания комиссии будут завершены на следующей неделе, после чего составленный список будет представлен главе государства, а накануне праздника Новруз ожидается подписание распоряжения о помиловании.

Minval.az