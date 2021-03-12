Состоялась презентация 5-го издания ”Отчет о бизнес-среде ЕС 2020″. В мероприятии, организованном в онлайн-формате, приняли участие официальные лица Азербайджана, представители международных организаций и предприниматели.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что наша страна придает особое значение связям с Европейским союзом (ЕС), подчеркнул важность сотрудничества с представительством Евросоюза в Азербайджане с точки зрения применения международного опыта в осуществлении системных мер, направленных на расширение и диверсификацию азербайджанской экономики. Министр отметил важное значение взаимных визитов, встреч на высоком уровне в растущей динамике отношений между сторонами. Было отмечено, что ЕС является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. В 2020 году торговый оборот составил 9,33 млрд долларов США. Общий объем инвестиций стран ЕС в Азербайджан за последние 8 лет превысил 20 млрд долларов США.

Микаил Джаббаров отметил, что реализация новых инфраструктурных и строительных проектов на освобожденных от оккупации землях является одной из основных задач, будут созданы широкие возможности для инвестиций, и пригласил страны-члены организации к сотрудничеству в реализуемых проектах.

Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас рассказал о связях между Азербайджаном и ЕС, поделился мнением о направлениях расширения партнерства.

На заседании также состоялась презентация отчета ”Азербайджан 2020: бизнес-среда ЕС», были заслушаны мнения экспертов. Согласно отчету, более 80% компаний стран ЕС, представленных в Азербайджане, заявили о намерении вновь выбрать нашу страну для экономической деятельности. При этом 75% европейских компаний заявили, что полностью удовлетворены мерами государственной поддержки, предпринятыми для минимизации последствий пандемии. Европейские компании также подчеркнули важность восстановления государственного контроля над освобожденными территориями Азербайджана как для населения, так и для экономики страны.

В заключение были обсуждены возможности расширения экономических связей, реализации совместных проектов.

Minval.az