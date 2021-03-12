11 марта в Азербайджане против коронавируса были привиты 9,825 человек.
До настоящего времени в нашей стране 436 888 человек приняли участие в процессе вакцинации.
11 марта в Азербайджане против коронавируса были привиты 9,825 человек.
До настоящего времени в нашей стране 436 888 человек приняли участие в процессе вакцинации.
Дата: 2021/03/12 12:47
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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