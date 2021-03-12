Начиная со вчерашнего дня в северных районах идет снег.

Больше всего осадков зафиксировано в селе Лаза Гусарского района. Высота снежного покрова здесь достигла 20 см. В районном центре Губинского района выпало 14 см снега, в селе Халтан – 10 см, в Тангеалты – 15 см, в Грызе – 11 см, в Хыналыге — 3 см, передает АПА.

В райцентре Гусарского района высота снежного покрова составила 14 см, в Хачмазе – 4 см, в Алтыагадже — 7 см.

Самая низкая температура в регионе -14 градусов ниже нуля зафиксирована в селе Грыз Губинского района.

Minval.az