Главное управление ГДП МВД обратилось к водителям.

Как сообщили в Управлении, в обращении говорится, что для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, которые могут возникнуть из-за нестабильной погоды, дождя, снега в отдельных районах, а также в Баку, Главное управление ГДП в очередной раз призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких торможений, использовать зимние шины, соблюдать дистанцию и скорость движения в соответствии с условиями, не совершать обгонов без необходимости, резких маневров, а пешеходам следует принимать во внимание, что приближающиеся автомобили не могут резко остановиться, пешеходам переходить дорогу только в установленных для них местах, не переходить дорогу по проезжей части.

Minval.az