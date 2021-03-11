Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценивает результаты развития ненефтяной промышленности страны за январь-февраль 2021 года на фоне пандемии коронавируса.

«Наша главная цель сейчас заключается в продолжении диверсификации экономики. Я считаю, что результаты очень обнадеживающие, особенно в этом году и в прошлом году, несмотря на пандемию. Несмотря на некоторое снижение ВВП, у нас наблюдается рост ненефтяной промышленности», — сказал Алиев в четверг, принимая нового президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рино-Бассо в видео-формате.

Глава государства отметил, что за январь-февраль 2021 года рост ненефтяного сектора промышленности в Азербайджане превысил 12%.

«Это хороший показатель диверсификации нашей промышленности. Нам удалось направить средства, полученные от продажи нефти, на поддержку частного сектора, нашего промышленного потенциала, и 12%-ный рост в ненефтяной промышленности поистине впечатляет», — сказал Алиев (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az