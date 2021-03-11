На территории республики продолжаются осадки.
Как говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 21:00 11 марта, в Дашкесане, Гейгеле, Габале, Шеки, Шамахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Набрани, Шахдаге, Хыналыге наблюдались осадки в виде снега, в Нахчыване, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Агстафе, Балакене, Огузе, Загатале, Исмаиллы, Хачмазе, Тертере, Барде, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Нефтчале, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре, Агсу, Шабране, Сумгайыте, Баку, Маштаге, на Нефтяных Камнях, островах Пираллахи, Чилов, в Бина шел дождь.
Северо-восточный ветер в Нефтчале — усилился до 20 м/с, в Билясуваре и Гаджигабуле — до 18 м/с.
12 марта погодные условия немного ухудшатся, осадки будут наблюдаться в виде мокрого снега и снега.
Национальная служба гидрометеорологии распространила информацию о погодных условиях, наблюдающихся на территории Азербайджана.
В Дашкесане, Гедабейе, Гёйгёле, Габале, Загатале, Шеки, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Шахдаге, Хыналыге шел снег.
Осадки в виде дождя выпали в Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Нафталане, Шамкире, Товузе, Агдаме, Агстафе, Балакене, Огузе, Исмаиллы, Хачмазе, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гекчае, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Сальяне, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре, Лянкяране, Астаре, Агсу, Шабране, Набране, Сумгайыте, Баку, Маштаге, Пираллахы, Бине и на острове Чилов.