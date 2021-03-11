На территории республики продолжаются осадки.

Как говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 21:00 11 марта, в Дашкесане, Гейгеле, Габале, Шеки, Шамахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Набрани, Шахдаге, Хыналыге наблюдались осадки в виде снега, в Нахчыване, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Агстафе, Балакене, Огузе, Загатале, Исмаиллы, Хачмазе, Тертере, Барде, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Нефтчале, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре, Агсу, Шабране, Сумгайыте, Баку, Маштаге, на Нефтяных Камнях, островах Пираллахи, Чилов, в Бина шел дождь.

Северо-восточный ветер в Нефтчале — усилился до 20 м/с, в Билясуваре и Гаджигабуле — до 18 м/с.

12 марта погодные условия немного ухудшатся, осадки будут наблюдаться в виде мокрого снега и снега.