Глава государства поделился в соцсети «Твиттер» своими цитатами.
— İlham Əliyev (@azpresident) March 11, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) March 11, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) March 11, 2021
Глава государства поделился в соцсети «Твиттер» своими цитатами.
— İlham Əliyev (@azpresident) March 11, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) March 11, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) March 11, 2021
Дата: 2021/03/11 20:27
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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