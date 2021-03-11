Азербайджанские военнослужащие продолжают боевую учебу. 15 марта в нашей стране стартуют масштабные оперативно-тактические учения — первые после победы в Карабахе. Как уточняет пресс-служба Минобороны Азербайджана, «к учениям, которые пройдут под руководством Министра обороны, будут привлечены до 10.000 личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения». Проходить учения будут в горно-лесистой местности со сложным рельефом, и в их ходе «войска выполнят задачи по борьбе с террористическими отрядами (группами), а также с незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций».

Безусловно, объявленные оперативно-тактические учения, точно так же, как и недавние сообщения об увеличении в Азербайджане военного бюджета, не оставили сомнений: в Баку после победы в Карабахе не намерены впадать в излишнее благодушие и во всех смыслах сохраняют высокую боеготовность. И самое главное, четко оценивают риски. А «тонкости» сценария — это, без сомнения, информация к размышлению, к каким вызовам и к каким возможным операциям готовятся в Баку. Теоретически слова о контртеррористической операции соблазнительно увязать с планами Армении устроить «партизанскую войну» вдоль границы с Азербайджаном, о чем недавно рассказал телеканал «Дождь». Но вряд ли для противостояния подобным группам требуется привлечение 10 тысяч личного состава, танки, бронетехника, РСЗО и военная авиация. Тут речь пойдет не о нейтрализации отдельных групп, а о ликвидации крупных очагов терроризма.

Показательно, что сообщения и о совместных учениях спецназа Азербайджана и Турции в Карсе, и нынешних оперативно-тактических учениях вооруженных сил Азербайджана вызвали нешуточную панику в Армении. Где уже алармистким тоном возвещают: караул, Азербайджан «готовится к новой войне»! Вспомнили заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, что Армения препятствует открытию Зангезурского коридора, но Азербайджан заставит ее это сделать, и тут же устроили истерику: оказывается, это означает, что «Азербайджан вышел из перемирия. Азербайджан будет манипулировать режимом тишины в обмен на политические уступки от Армении».

А вот тут нужны закулисные подробности. Вопить, будто бы «Азербайджан и Турция готовятся к войне», в Ереване начинают как раз в то время, когда к подготовке к войне приступает сама Армения.

Казалось бы, после впечатляющего военного разгрома в Карабахе Еревану лучше не играть с огнем. Но…

Во-первых, синхронно с новостями о старте учений в Азербайджане стало известно о том, что российские миротворцы пропустили в Карабах Вову Вартанова, объявленного в Азербайджане в международный розыск за терроризм, и членов его отряда, которым Араик Арутюнян вручал «награды» от имени карабахских сепаратистов. Более того, в те же дни информагентства проинформировали и о телефонном разговоре министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой оборонного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном. По официальной версии, обсуждали военное сотрудничество и миротворческую миссию РФ в Карабахе. Но, по сведениям московских источников ереванской Past, обсуждали внутриполитические коллизии в Армении и армейские отставки. Причем Шойгу устроил Арутюняну «выволочку»: в Москве «не потерпят развала армянской армии, это они рассматривают как западный план, а посягательства властей Армении на армию как заказанные Западом». Арутюнян попытался заверить, что нет намерения развалить армию, проблема только в Онике Гаспаряне и тех военных, которые вышли против руководства страны, но Шойгу ответ не устроил, и он достаточно жестко предупредил, что помимо отставки Оника Гаспаряна, другие отставки будут рассматриваться как разрушение армянской армии, что недопустимо, поскольку эта армия имеет стратегическое значение для РФ, а Армения — член ОДКБ.

А вот это уже интересно. После разгрома в Карабахе армию Армении трудно рассматривать как нечто боеспособное. Но, судя по словам Шойгу, в России по-прежнему наличествуют серьезные военные надежды на Ереван. Что уже заставляет вспомнить заявление президента Азербайджана: «Несколько дней назад я услышал, что сейчас их союзники вновь хотят оживить, модернизировать армию Армении. Для чего? Против кого? Война закончилась. Если кто-то живет реваншистскими настроениями, то увидит кулак. Пусть не испытывают наше терпение, — отметил глава говсудартсва. — Мы никогда не позволим, чтобы возникла какая-либо угроза для нас, или чтобы наши граждане, которые вернутся на освобожденные земли, почувствовали какие-либо риски».

И вот теперь учения показывают, что в Баку перешли от слов к делу.

Нурани

Minval.az