Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вместе с начальником Генерального штаба ВС генералом армии Яшаром Гюлеромм, командующим Сухопутными войсками генералом армии Умитом Дундаром, командующим ВМС Аднаном Озбалом и командующим ВВС генералом армии Хасаном Кючюкакйузом принял участие в церемонии открытия фотовыставки «29-я годовщина Ходжалинского геноцида» в Центральном Доме офицеров.

Как сообщает АПА, посетившие выставку при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле Х.Акар и другие были проинформированы о выставленных фотографиях.

Х.Акар отметил, что ходжалинский геноцид не будет забыт:

«Скорблю по убитым 29 лет назад в Ходжалы азербайджанцам. Боль азербайджанских братьев живет в наших сердцах. Мы не забыли эту трагедию, и не забудем. Никогда не забудем прошлое, но будем смотреть в будущее».

Minval.az