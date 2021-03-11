Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики направила запрос в Генеральную прокуратуру Турецкой Республики об экстрадиции лица, совершившего преступление на территории Азербайджанской Республики, для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, установлены обоснованные подозрения в том, что Залов Ровшан Азад оглу, привлеченный в качестве обвиняемого по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, в течение 2017 года в городе Баку представлялся главой туристической компании, пообещав потерпевшим открыть визу для проживания и работы в ФРГ, в предварительном сговоре с группой лиц путем злоупотребления доверием и обмана завладел чужим имуществом (денежными средствами), причинив потерпевшим значительный ущерб, тем самым неоднократно совершал мошенничество.

Р.Залов был объявлен в международный розыск. Р.Залов был экстрадирован в нашу страну в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Minval.az